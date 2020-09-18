Астрологический прогноз на день для всех знаков зодиака поможет избежать ссор с близкими в субботу

Растущая Луна окажется в созвездии Весов 19 сентября 2020 года. День отлично подойдет для отдыха и завершения начатых дел, однако повысится риск конфликтов с окружающими.

Овен

Любовный гороскоп для Овнов обещает романтическую встречу в выходные, которая может перерасти в захватывающий роман. Однако делать поспешных решений не стоит: в субботу представители этого знака рискуют быть обманутыми.

Телец

У Тельцов обострятся проблемы со здоровьем. Посвятите день отдыху и прогулкам. А вот от шумных вечеринок лучше воздержаться.

Близнецы

Близнецам 19 сентября 2020 года нужно внимательнее относится к своим словам и поступкам – вспыльчивость и поспешность в этот день может стать причиной серьезного конфликта.

Рак

Раков ждет спокойный день, полный положительных эмоций. Суббота отлично подойдет для встреч с друзьями, а вечер лучше провести в кругу семьи.

Лев

Астрологи советуют Львам заняться творчеством и посвятить себе больше времени. Пора прислушаться к своим желаниям и определиться с планами на будущее.

Дева

Финансовый гороскоп для Дев гласит: ни в коем случае нельзя брать или давать деньги в долг 19 сентября 2020 года. От необдуманных трат тоже стоит воздерживаться – в целом день для покупок выдастся не самый удачный.

Весы

Внезапная поездка ждет Весов в субботу. Ею может стать как командировка, так и небольшое путешествие с друзьями. В любом случае, нужно быть готовым к спонтанным решениям, говорят звезды.

Скорпион

Скорпионам в этот день будет трудно сосредоточиться на делах. Однако если представители этого знака приложат некоторые усилия, их ждет хороший доход или продвижение по карьерной лестнице.

Стрелец

Чаще прислушиваться к интуиции 19 сентября 2020 года советуют астрологи Стрельцам. Иногда самые неожиданные решения оказываются наиболее верными.

Козерог

Козероги рискуют оказаться в мире иллюзий, совсем не замечая очевидного. Чаще обращайтесь за советом к друзьям – они подскажут верное решение.

Водолей

День сулит Водолеям новые знакомства и приятные встречи. Скорее всего, решатся давние проблемы, а также прольется свет на загадки прошлого.

Рыбы

Рыбам могут предложить в субботу выгодное сотрудничество, а вот отношения с близкими будут напряженными. Астрологи рекомендуют чаще идти на уступки и проявлять терпение.

Таков точный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный денежный гороскоп до конца года.