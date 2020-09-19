Звезды подскажут, как провести выходной с пользой

Постарайтесь воздержаться от спешки и суеты: сейчас не лучшее время для выяснения отношений и продвижения амбициозных проектов. Также 20.09.2020 – не самое подходящее день для любовных признаний. Воздержитесь от судьбоносных решений, внимательнее присмотритесь к своему партнеру.

Овен

Представителям знака стоит меньше говорить о себе и больше слушать других. Настраивайтесь на плодотворное сотрудничество, всячески избегайте конфликтных ситуаций. Что же касается вашего досуга, то звезды советуют вам обратиться к своей интуиции. Если в данный момент времени вы не заинтересованы в активном отдыхе, тогда посвятите вечер отдыху.

Телец

В воскресенье не исключено возникновение серьёзных конфликтов. Астрологи советуют Тельцам избегать активной работы и разрешать все спорные ситуации только мирным путем. Не стоит забывать и о здоровье: позаботьтесь об укреплении иммунитета и постарайтесь не переутомляться.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам быть тактичными и в общении с окружающими. Постарайтесь не упустить шанс обзавестись верными союзниками. Скорее всего, вас ждут новые перспективные знакомства, но не стоит забывать и о старых друзьях.

Рак

В этот день Ракам следует ответственно подходить к решению любых проблем: быть сдержанными и рассудительными. Вряд ли у вас будут серьезные разногласия с коллегами и друзьями, но звезды советуют не доверять слишком заманчивым предложениям. Вы можете многое потерять, если не проявите характер, но не опускайтесь до лжи и лицемерия.

Лев

Наберитесь терпения. Не стоит торопить ход событий, пытаясь обмануть судьбу. Но умение ждать – это то качество, которое поможет вам добиться успеха. Не пытайтесь охватить необъятное, учитесь мыслить рационально: в погоне за славой можно многое потерять.

Дева

Возможны проблемы в личной жизни: будет трудно избежать ссор и недоразумений. Сделайте все возможное, чтобы убедить своего партнера в искренности ваших чувств. Возможно, пришло время подумать о том, как вы проводите свой досуг. Сейчас самое подходящее время для раскрытия собственных талантов, не зацикливайтесь на одном, проявляйте интерес ко всему новому.

Весы

Сохраняйте спокойствие и воздержитесь от выяснения отношений: мелкие ссоры и разногласия могут негативно сказаться на событиях этого дня. Воздерживайтесь от ревности, не идите на поводу у низких страстей. Во второй половине дня позвольте себе расслабиться.

Скорпион

Этот день отлично подойдет для налаживания сотрудничества и семейных отношений. Нет препятствий, которые Скорпионы не смогли бы преодолеть, однако лучше не обострять отношения с окружающими. В противном случае конфликты неизбежны. Возможно, Вам удастся осуществить свою давнюю мечту или хотя бы приблизиться к ней.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам больше прислушиваться к пожеланиям окружающих, чем настаивать на своем мнении. Постарайтесь достичь взаимопонимания с коллегами: активно консультируйтесь с ними по всем вопросам. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы заняться домашними делами.

Козерог

Отдохните и не упорствуйте, пытаясь достичь поставленных целей. Постарайтесь обрести душевное спокойствие – это приоритетная задача на воскресенье. У Козерогов могут возникнуть проблемы в отношениях. Подумайте, стоит ли ломать привычный ход жизни ради мимолетной страсти.

Водолей

Осторожнее с деньгами. В это воскресенье Водолеям не стоит совершать крупных покупок: траты могут оказаться напрасными. В любой ситуации не сдавайтесь, готовность к действию – залог вашего успеха. Многое будет зависеть от вашего настроения, поэтому смело идите навстречу своей мечте, несмотря на все трудности и невзгоды.

Рыбы

День будет наполнен приятными событиями, например, возможны встречи со старыми друзьями и знакомыми. Не упустите шанс возобновить полезные контакты. Однако, прежде всего, ориентируйтесь на внутренние ощущения. Возможно, вы будете участвовать в новых проектах. Однако, прежде чем принять важное решение, рассмотрите все нюансы предстоящего бизнеса.

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