Как начать неделю с успехов и позитива, расскажет астрологический прогноз для всех знаков Зодиака

Луна в понедельник окажется в знаке Скорпиона, а это значит, что настало время принимать важные и ответственные решения. Гороскоп на день рассказывает, для кого настала пора внести в свою жизнь что-то новое.

Овен

Представителям этого знака нельзя сомневаться в своих силах 21 сентября. Нерешительность может привести к серьезным проблемам – вы рискуете потерять все достижения своих последних начинаний. Астрологи рекомендуют Овнам прислушиваться к своей интуиции в этот день.

Телец

Тельцам предстоит непростой день. Главное для вас не поддаваться своим эмоциям и не идти на поводу у окружающих. Недоброжелатели попытаются вывести вас из себя и даже подставить. Действуйте с холодной головой, тогда вам удастся избежать неприятностей в понедельник.

Близнецы

21.09.2020 станет отличным днем для Близнецов, чтобы накопить энергию на ближайшее время для грядущих свершений. Чтобы удвоить эффект, звезды советуют вам заняться собой в этот день. Можно порадовать себя необычной покупкой или принять ванну.

Рак

Представителям этого знака Зодиака повезет во всех сферах. Утром Раки смогут проявить себя на работе – не бойтесь браться за сложные задачи. Вечером настанет идеальное время для романтического знакомства или свидания.

Дева

Эмоции будут переполнять Дев 21.09. Каждый промах и неудача будут восприниматься вами, как конец света. Не отчаивайтесь, скоро на смену негативным придут позитивные тенденции и ситуация в корне поменяется.

Весы

Астрологи рекомендуют Весам открыться миру в понедельник. Сейчас звезды на вашей стороне и лучшего времени, что высказать окружающим свои чувства, найти будет сложно. Прежде чем поделиться своими эмоциями с любимым человеком, подумайте, что останавливало вас раньше это сделать, тогда разговор получится продуктивным.

Скорпион

День пройдет отлично. 21 сентября Скорпионы могут решать не только текущие вопросы, но и важные вопросы. Назначить дату свадьбы, попросить о повышении или затеять ремонт – в понедельник вам будет под силу все.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам обратить внимание на свое здоровье. В последнее время вы могли пренебрегать хорошим сном и спортом, но настала пора это исправлять. Физические нагрузки помогут вам пережить грядущие трудности.

Козерог

21.09.20. Козероги смогут исправить некоторые свои ошибки, а также помириться с теми, с кем вы давно не общаетесь. Попытайтесь не только попросить прощения у тех, кого вы могли задеть острым словом, но и не забудьте забыть свои обиды на окружающих. Тогда жизнь повернется на 180 градусов.

Рыбы

Обстоятельства заставят вас изменить все планы, что заставит Рыб изрядно понервничать. Постарайтесь не паниковать, а плыть по течению. Сейчас вы не сможете повлиять на ход событий, но извлечь из этого пользу вам под силу.

Водолей

Водолеев ждет радостный день. 21 сентября ждите сюрприз или приятные известия. Возможно повышение по службе. Вечер проведите в приятной компании за просмотром кино.

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