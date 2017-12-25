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Лишний вес делает людей счастливее

Фото: GLOBAL LOOK press/Liz Gregg
Британские ученые раскрыли неожиданную правду о людях, обремененных лишним весом

Исследования показали, что те, кто имеют лишние килограммы, чувствуют себя счастливее, чем более стройные люди, сообщает The Independent. 

Полнота вызывает проблемы с сердцем, диабет и повышает вероятность инсульта, однако у нее есть и позитивные стороны. К такому выводу пришла группа ученых из университета Бристоля. 

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Проанализировав британский Biobank, в котором хранится генетическая информация 500 тысяч мужчин и женщин от 37 до 73 лет, исследователи установили соотношение между индексом массы тела (ИМТ, равен отношению веса человека к квадрату роста) и состоянием здоровья испытуемых. 

Выяснилось, что страдающие лишним весом, действительно чаще имеют повышенное кровяное давление, более предрасположены к диабету и раньше вступают в пубертатный возраст. Однако ученых приятно удивил тот факт, что полные люди оказались более спокойными и довольными жизнью, нежели худощавые.

Специалисты считают, что если организм не получает с едой необходимых витаминов и питательных веществ, человек начинает хуже справляться с собственными негативными эмоциями. Таким образом, польза лишнего веса заключается в том, что он способствует более высокой психической устойчивости.

По статистике, в 2014 г. в Великобритании от ожирения страдали 58% женщин и 65% мужчин.

Светлана БОГДАНОВА
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