Стивен Хокинг призвал серьезно отнестись к надвигающейся угрозе

Глобальное потепление может со временем уничтожить жизнь на Земле, считает самый знаменитый британский ученый Стивен Хокинг. Он заявил, что скептики должны внимательнее отнестись к предостережениям экспертов.

Во втором эпизоде своего видеопроекта "Любимые места" (Stephen Hawking's Favourite Places) Хокинг "отправился в путешествие" на Венеру. По мнению Хокинга, эта планета очень похожа на Землю. "Они практически двоюродные сестры", - заявил он. Именно поэтому судьба Венеры может стать предостережением для землян.

На Венере есть атмосфера, планета почти такого же размера, как Земля, но находится ближе к Солнцу. В 2002 г. исследователи NASA пришли к выводу, что 4,5 млрд лет назад на этом далеком аналоге нашей планеты было много воды, однако в связи с потеплением климата океаны там попросту испарились.

Хокинг предупреждает, что та же участь может постичь и нашу планету. Всем, кто отрицает глобальное потепление, ученый предложил отправиться на Венеру и пообещал оплатить их проезд, сообщает CNET.

Физик считает, что земляне так наплевательски относятся к своей планете, что уже через 100 лет человечество вынуждено будет покинуть ее.