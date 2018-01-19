Найден новый метод выявления рака

Он поможет своевременно начать борьбу с онкологическим заболеванием

Рак уносит жизни многих миллионов людей ежегодно, поэтому обнаружение этой смертельной болезни на ранних стадиях значительно повысит продолжительность жизни.

Американские и австралийские ученые разработали новый диагностический тест. У пациента берут анализ из вены. После в лаборатории изучают расширенную ДНК-анализа крови, а также дополняют это тестом белковых маркеров, передает РИА ФАН.

В результате врачи смогут уже на ранних стадиях найти опухоль в простате, яичнике, печени, желудке, пищеводе и поджелудочной железе. При этом пациентам не нужно проходить мучительную и болезненную процедуру под названием биопсия.

Тест опробовали тысячи людей с уже выявленными раковыми заболеваниями. Также для достоверности эксперты взяли анализы у 800 здоровых добровольцев.

Данный метод подтвердил около 60% случаев заболеваний раком легких и кишечника, больше 70% опухолей поджелудочной железы и желудка, а также 95% рака печени и яичников.

При этом не было ни одного ложноположительного результата, что является главным достоинством метода.

Технология пройдет множество проверок, прежде чем ее начнут использовать врачи. Ориентировочная стоимость такого анализа составит $500, что ниже дорогостоящих диагностических процедур.