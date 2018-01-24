Неожиданное свойство обнаружилось у куркумы

Ежедневное употребление в пищу куркумы поможет предотвратить слабоумие. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Статья опубликована на сайте EurekAlert.

В исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Все они жаловались на рассеянность и провалы в памяти. Их разделили на две группы. В течение 18 месяцев одни употребляли плацебо, другие получали по 90 миллиграммов куркумина дважды в день.

По истечении времени все пациенты прошли комплексное обследование и тесты на внимательность. Оказалось, что у тех, кто принимал куркумин, концентрация увеличилась на 28% по сравнению с изначальными показателями, то есть до употребления приправы. Также у них улучшилась память и настроение.

У такого вещества, однако, нашлись и побочные эффекты. Некоторые пожаловались на боли в животе и тошноту от приема куркумина.

Ученые планируют подробней изучить свойства этой индийской приправы на пациентах с депрессией.