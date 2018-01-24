Оральный секс смертелен для женщин
Оральный секс опасен для женщин, и все из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Представления об этом страшном заболевании, которое порождает рак, слишком скудны у россиян. Директор ВЦИОМ Елена Михайлова заявила, что о ВПЧ слышало лишь 44% опрошенных.
При этом как именно передается этот вирус практически никто из респондентов не знает. Попадая в организм человека через половой акт ВПЧ может вызвать рак шейки матки, передает "МК".
Профилактикой такого страшного заболевания считается контрацепция или наличие постоянного полового партнера, а самый эффективный метод – вакцина. Главный детский специалист по профилактической медицине, академик РАН, Лейла Намазова-Баранова рассказала, что даже несмотря на все меры предосторожности носителем вируса является почти каждый второй.
"В Великобритании были проведены исследования среди девушек 15-19 лет, впервые начинавших половую жизнь. За ними наблюдали три года, все это время у них был один половой партнер. Из них 46%, то есть половина, оказались зараженными ВПЧ", - добавила она.
Директор Института онкогинекологии и маммологии ФГБУ "Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова", академик РАН Лев Ашрафян подчеркнул, что в России каждый год от рака шейки матки умирает более тысячи женщин в возрасте 16-30 лет.
Несмотря на такие цифры, в стране наблюдается снижение инфицированных. Это связано с информируемостью населения. Профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ ВПО "Московский медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова" Галина Минкина напоминает, что лекарств от ВПЧ на данный момент нет.
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