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Названа причина раннего старения

Фото: GLOBAL LOOK press/Jiri Hubatka
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Установлено, почему молодость уходит преждевременно

Люди стареют раньше из-за грязного воздуха. К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета.

Специалисты изучили ДНК детей, родившихся неподалеку от угольной электростанции в китайском Тунляне до ее закрытия в 2004 г. и после этого. Выяснилось, что те, кто появился на свет, когда ТЭС вовсю дымила, обладают более короткими теломерами, чем зачатые и родившиеся после ее закрытия.

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Проанализировав длину теломер у 255 новорожденных, исследователи нашли у родившихся до закрытия ТЭС детей следы влияния на ДНК полициклических ароматических углеводородов. По мнению специалистов, повышенный уровень этих веществ вызывает укорачивание теломер и понижение уровня нейротрофического фактора мозга - особого белка, из которого строятся нейроны.

Теломеры - это специализированные участки ДНК, ответственные за правильное воспроизведение хромосом при клеточном делении. С каждым периодом такого деления теломеры укорачиваются. Сокращение их длины связано с возрастанием риска развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, угасанием когнитивных способностей, ранним старением и преждевременной смертью, отметили ученые.

Результаты исследования американских ученых опубликованы на MedicalXpress.

Светлана БОГДАНОВА
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