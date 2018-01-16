Ведомство исследовало популярный напиток и пришло к неутешительным выводам

Эксперты Роскачества проанализировали кефир 36 популярных брендов: 33 российских и 3 белорусских.

При этом в кефире 19 из 36 торговых марок нашли нарушения разной степени серьезности, сообщается на сайте ведомства.

Так, в напитках "Буденновскмолпродукт", "Молочные продукты из Дубровки", "Народный" и "Пятигорский" были обнаружены растительные жиры, поэтому Роскачество без обиняков называет их фальсификатами кефира.

В продуктах под торговыми марками "Молочные продукты из Дубровки", "Молочные узоры" и "Снежок" - мало белка.

Хуже того, в кефире "Буденновскмолпродукт", "Молочные продукты из Дубровки", "Солнышко Кубани" и ряде других была найдена кишечная палочка, а в кефире "Околица" - плесень!

Некоторые производители не брезгуют наливать в пакеты массу продукта ниже заявленной.

Но не все так плохо: на российском рынке продается и вполне качественный кефир.

Эксперты пришли к выводу, что кефир 10 торговых марок является товаром повышенного качества. Пользу для здоровья принесут напитки под торговыми марками "36 копеек", "Авида", "Домик в деревне", "Агрокомплекс", "Нежеголь", "Простоквашино", "Останкинское 1955", "Рузский, Parmalat и "Томмолоко".

Кефир еще 7 торговых марок признан безопасным и качественным. Можно спокойно употреблять кефир "Вкуснотеево", "Дмитровский молочный завод", "Деревенское молочко", "Кубанская буренка", Goodness Farm и "Чабан".

Помните об этом, когда направляетесь в магазин!

