Отказ от молока угрожает здоровью

В жидкости содержатся важные элементы для организма

Пить молоко необходимо не только детям, но и взрослым. У многих, однако, существует непереносимость молочного белка лактозы. Диетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры диетологии и нутрициологии ГОУ ДПО РМАПО Людмила Волкова рассказала о том, как бороться с этим заболеванием.

По ее данным, лактозной недостаточностью в России страдает около 6-15% взрослых. Определить это заболевание достаточно просто. Врачи изучают количество общих углеводов в анализах, а также содержание водорода, метана или углекислого газа в выдыхаемом воздухе, передает "МК".

Взрослые самостоятельно могут заметить признаки лактозной недостаточности. У них повышается газообразование, появляется диарея и чувство тошноты, но для подтверждения диагноза все же необходимо обратиться к специалистам.

Людям с таким недугом все же не стоит полностью отказываться от молочных продуктов. Людмила Волкова утверждает, что цельное молоко с легкостью заменят жидкие кисломолочные напитки: йогурт, кефир и ряженка.

В этих продуктах содержатся важные элементы для организма - кальций и фосфор, которые поддерживают в хорошем состоянии кости и зубы. Другие вещества в целом улучшают состояние организма, повышают иммунитет и общее здоровье.