Экспериментально подтверждено: чрезмерное употребление сахара пагубно для здоровья

Его не зря называют "сладким ядом". Он наносит огромный вред, в особенности - кровеносной системе человека. Это выяснили датские ученые.

Специалисты из университета Копенгагена пришли к неутешительным для любителей сладкий напитков и сахара выводам, сообщает Copenhagen Post. Эксперты пронаблюдали за группой физически здоровых мужчин, которым было предложено употреблять 225 г сахара в день. После двухнедельного эксперимента циркуляция крови в ногах у них снизилась на 17%.

По мнение профессора Лассе Глиманна, злоупотребление сахаром оказывает разрушительное влияние на сосуды конечностей. Возможно, то же самое происходит и в других частях тела - в сердце, например, или в голове.

Ученые всерьез обеспокоены тем, что такой драматический эффект на кровообращение оказывает всего лишь избыток сладостей. Они призывают всех внимательнее относиться к своей диете.

Конечно, если время от времени выпивать пол-литра кока-колы, никакого вреда для здоровья не будет, но только в том случае, если вы разнообразно питаетесь, предупреждает профессор Ильва Хеллстен (Ylva Hellsten), соавтор исследования.

Но если съедать столько сахара, сколько получали испытуемые в эксперименте (225 г в день), то уже через 2 недели сосуды станут такими, как у 65-летних людей!

Каков же выход? Просто есть меньше сахара. После того как участники опыта перестали есть так много сахара, их сосудистая система быстро пришла в порядок. Ученые подчеркивают, что чем моложе челове, тем быстрее его здоровье приходит в норму после злоупотребления излишествами. У более старших этот процесс затянется.