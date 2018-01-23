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Выход на пенсию убьет разум

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеОлени превратят людей в зомби
После завершения трудовой деятельности человеку грозит старческий маразм

Британские ученые выяснили, что пенсионеры часто страдают деменцией, или, проще говоря, слабоумием. Как правило, это выражается в утрате способности запоминать текстовую информацию.

Ученые провели эксперимент с участием трех тысяч добровольцев в возрасте 45-68 лет. В течение трех десятков лет специалисты наблюдали за их уровнем умственного развития и заметили, что он начинал снижаться вместе с прекращением трудовой деятельности. Участники эксперимента после выхода на пенсию стремительно теряли когнитивные способности. Вербальная память, отвечающая за запоминание текста, ухудшалась более чем на треть быстрее, чем у тех, кто оставался при деле.

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"В этом исследовании продемонстрировано, как умственная работа приносит пользу людям старшего возраста", - пришли к выводу ученые в своей статье, опубликованной в European Journal of Epidemiology, пишет Daily Telegraph.

В то же время отказ от работы может стать почвой для развития неизлечимой болезни у некоторых людей, например, болезни Альцгеймера. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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