Выход на пенсию убьет разум

После завершения трудовой деятельности человеку грозит старческий маразм

Британские ученые выяснили, что пенсионеры часто страдают деменцией, или, проще говоря, слабоумием. Как правило, это выражается в утрате способности запоминать текстовую информацию.

Ученые провели эксперимент с участием трех тысяч добровольцев в возрасте 45-68 лет. В течение трех десятков лет специалисты наблюдали за их уровнем умственного развития и заметили, что он начинал снижаться вместе с прекращением трудовой деятельности. Участники эксперимента после выхода на пенсию стремительно теряли когнитивные способности. Вербальная память, отвечающая за запоминание текста, ухудшалась более чем на треть быстрее, чем у тех, кто оставался при деле.

"В этом исследовании продемонстрировано, как умственная работа приносит пользу людям старшего возраста", - пришли к выводу ученые в своей статье, опубликованной в European Journal of Epidemiology, пишет Daily Telegraph.

В то же время отказ от работы может стать почвой для развития неизлечимой болезни у некоторых людей, например, болезни Альцгеймера.