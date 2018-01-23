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Олени превратят людей в зомби

Фото: GLOBAL LOOK press/Patrick Pleul
Животные могут заразить человека опасным вирусом

Человечеству угрожает большая опасность от заболевших оленей. К такому выводу пришли ученые из университета штата Колорадо.

Животные все чаще страдают губчатой энцефалопатией. Эта болезнь вызывается специфическими белками (прионами) с нарушенной структурой. Они превращают нормальные клетки в себе подобных. В результате поражается мозг и количество прионов значительно увеличивается, передает Daily Express. В организме умирают огромные области нервной ткани. Заболевшее животное становится похоже на бесцельно бродящего зомби.

До открытия ученых считалось, что межвидовой барьер не позволяет людям заразиться от оленей этим страшным недугом. Однако оказалось, что человечество может погубить их мясо.

В список прионных заболеваний входит коровье бешенство, скрейпи, болезнь Крейтцфельдта - Якоба, куру и фатальная семейная бессонница. Все они являются неизлечимыми и приводят к смерти.

В 1986 г. в Великобритании около 180 тыс. голов домашнего скота заразилось коровьим бешенством. Тогда около 200 человек, употребивших мясо больных животных, погибли. Ученые боятся повторения такого сценария, но уже в масштабах всего мира.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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