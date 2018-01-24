Наращенные ногти ведут к страданиям

Медики назвали главную опасность гель-лаков

Частое использование гелевых лаков и наращивание ногтей приводит к необратимым последствиям. Собственные ногти перестают расти или становятся дефективными - хрупкими, ломкими, слоящимися, с пятнами и бороздами. Кроме того, возможно развитие онихолизиса - отделения ногтевой пластины от ложа: это и больно, и неприятно, и уже не скрыть никакими средствами. Об этом рассказала заведующая филиалом "Коломенский" Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии кандидат медицинских наук Наталья Заторская.

"Поймите правильно: я не призываю женщин тотально перестать красить или наращивать ногти. Однако хотя бы несколько месяцев в году они должны "отдыхать" от покрытия лаками и восстанавливаться", - подчеркнула Заторская в беседе с "Российской газетой".

По словам врача, опасность для ногтей представляет не только "химия", но и механические действия мастера маникюра, а также его инструменты. Подхватить грибок или даже заразиться СПИДом в салоне красоты или у частного мастера ничего не стоит. Поэтому клиентам самим важно следить, как мастер соблюдает правила гигиены, дезинфицирует ли щипчики и пилочки. Иначе один такой сеанс красоты может обернуться серьезными проблемами на долгие годы.