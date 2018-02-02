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Ибупрофен оставит без детей

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Eckel
В группе риска - девочки и женщины

Употребление препаратов на основе этого обезболивающего грозит бесплодием. К таким выводам пришел научный коллектив, в который входили специалисты из Франции, Шотландии и Дании.

Исследователи изучали состояние яичников еще неродившихся детей - эмбрионов в возрасте от 7 до 12 недель. Оказалось, что у плода, чья мать принимала ибупрофен в качестве болеутоляющего и жаропонижающего, число яйцеклеток снижалось на 50-75%, говорится в статье в издании Human Reproduction.

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Известно, что яйцеклетки формируются у девочек еще во время внутриутробного развития. Родившись с убитыми или недоразвитыми яйцеклетками, женщина впоследствии испытывает трудности с беременностью или вовсе оказывается бесплодной.

Хуже всего, что до недавних пор препараты на основе ибупрофена, к примеру, нурофен, считались безопасными для беременных на том основании, что их разрешается давать детям с младенчества.

Впрочем, для репродуктивной функции мужчин ибупрофен тоже вреден, но если злоупотреблять данным средством.

Вера СВЕТЛОВА
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