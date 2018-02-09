Снег пополнил рацион человека

Однако гурманам стоит учесть маленький "срок годности" продукта

Есть свежевыпавший снег можно без вреда для организма. К такому выводу пришли ученые из румынского университета.

Эксперты проанализировали этот вид осадков, взятый в парке и рядом с кольцевой развязкой дороги. Пробы находились в специальном помещении при температуре -17,4…– 1,1 °C, а также были герметично закрыты, чтобы ничего не помешало исследованию. Статья опубликована в The Washington Post.

Оказалось, что через день в образце январского снега число опасных бактерий увеличилось в 5 раз. В пробах другого месяца этот показатель был чуть меньше.

Ученые подтвердили, что снег можно есть, только если он не пролежал больше двух дней. С увеличением времени его опасность возрастает, так как есть вероятность заболеть серьезными заболеваниями.

Впрочем, один из исследователей Иштван Мат утверждает, что несмотря на такие результаты, он бы не стал употреблять в пищу такую "еду".

"Я не рекомендую кому-то есть снег. Просто говорю, что вы не заболеете, если будете есть его немного", – добавил он.