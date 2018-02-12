Остывание Солнца ведет к болезням
Солнце излучает все меньше ультрафиолета. К 2050 г. магнитное поле светила ослабнет настолько, что на Земле наступит малый ледниковый период, сравнимый с тем, что случился на нашей планете в период так называемого маундеровского минимума с 1645 по 1715 годы. С таким заявлением выступили астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего (США).
Ученые сообщили, что в течение 20 лет наблюдали за процессами охлаждения на схожих с Солнцем звездах и пришли к выводу, что наш белый карлик, от которого зависит судьба всего живого, становится тусклым и холодным. Об этом говорится в статье в Astrophysical Journal Letters, опубликованной на ресурсе Phys.org.
В своих выводах ученые опираются на тот факт, что количество пятен на Солнце уже резко сократилось. С одной стороны, так бывает каждые 11 лет, поскольку солнечная активность циклична. Однако в середине XVII в., когда на нашей планете случилось резкое похолодание и вслед за этим – череда смертоносных эпидемий, количество пятен на Солнце вместо обычных 40-50 тыс. сократилось до 50. Сейчас все указывает на то, что история может повториться, указывают калифорнийские астрономы.
Резкое похолодание приведет не только к изменению климата, но и голоду, поскольку не будет урожая, и болезням, вызванным недостатком витамина Д и других полезных веществ в организме человека. Соответственно, ничего хорошего человечеству ждать не приходится.
Впрочем, не все ученые склонны так мрачно смотреть на будущее. Многие, соглашаясь с фактом об уменьшении солнечной активности, полагают, что к значительному изменению климата это не приведет.
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