Остывание Солнца ведет к болезням

К середине века Землю будут населять сплошь бледные рахитики

Солнце излучает все меньше ультрафиолета. К 2050 г. магнитное поле светила ослабнет настолько, что на Земле наступит малый ледниковый период, сравнимый с тем, что случился на нашей планете в период так называемого маундеровского минимума с 1645 по 1715 годы. С таким заявлением выступили астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего (США).

Ученые сообщили, что в течение 20 лет наблюдали за процессами охлаждения на схожих с Солнцем звездах и пришли к выводу, что наш белый карлик, от которого зависит судьба всего живого, становится тусклым и холодным. Об этом говорится в статье в Astrophysical Journal Letters, опубликованной на ресурсе Phys.org.

В своих выводах ученые опираются на тот факт, что количество пятен на Солнце уже резко сократилось. С одной стороны, так бывает каждые 11 лет, поскольку солнечная активность циклична. Однако в середине XVII в., когда на нашей планете случилось резкое похолодание и вслед за этим – череда смертоносных эпидемий, количество пятен на Солнце вместо обычных 40-50 тыс. сократилось до 50. Сейчас все указывает на то, что история может повториться, указывают калифорнийские астрономы.

Резкое похолодание приведет не только к изменению климата, но и голоду, поскольку не будет урожая, и болезням, вызванным недостатком витамина Д и других полезных веществ в организме человека. Соответственно, ничего хорошего человечеству ждать не приходится.

Впрочем, не все ученые склонны так мрачно смотреть на будущее. Многие, соглашаясь с фактом об уменьшении солнечной активности, полагают, что к значительному изменению климата это не приведет.