Запуск "Союза" к МКС перенесен из-за нестыковки оборудования

Возникшая ситуация аналогична октябрьскому пуску "Прогресса МС-07"

Запуск с Байконура ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-08" по уникальной схеме, который должен был состояться сегодня, перенесен на 13 февраля из-за того, что на старте автоматика дала команду на выключение двигателей.

"На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причина выясняется", – сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

По информации источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, автоматика отменила запуск из-за "нестыковки бортовой и наземной частей бортовой центральной вычислительной системы". Источник уточнил, что ситуация аналогична октябрьскому пуску "Прогресса МС-07", который тоже был отменен автоматикой.

Предполагалось, что "Прогресс МС-08" впервые доберется до МКС по двухвитковой схеме всего за 3,5 часа.

Изначально по такой схеме должен был лететь и "Прогресс МС-07" в октябре, но после переноса даты пуска полет был выполнен по классической двухсуточной схеме.