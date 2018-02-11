Запуск "Союза" к МКС перенесен из-за нестыковки оборудования
Запуск с Байконура ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-08" по уникальной схеме, который должен был состояться сегодня, перенесен на 13 февраля из-за того, что на старте автоматика дала команду на выключение двигателей.
"На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причина выясняется", – сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
По информации источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, автоматика отменила запуск из-за "нестыковки бортовой и наземной частей бортовой центральной вычислительной системы". Источник уточнил, что ситуация аналогична октябрьскому пуску "Прогресса МС-07", который тоже был отменен автоматикой.
Предполагалось, что "Прогресс МС-08" впервые доберется до МКС по двухвитковой схеме всего за 3,5 часа.Изначально по такой схеме должен был лететь и "Прогресс МС-07" в октябре, но после переноса даты пуска полет был выполнен по классической двухсуточной схеме.
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