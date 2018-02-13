Хорея Хантингтона поможет в борьбе с раком
От рака спасет другое смертельное заболевание – хорея Хантингтона. К такому выводу пришли ученые Северо-Западного университета США.
Эксперимент провели на мышах с опухолями ткани яичников. В зараженные клетки исследователи ввели молекулы, провоцирующие хорею. Это заболевание нервной системы разрушает отделы головного мозга, контролирующие двигательные реакции и условные рефлексы, поясняется в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress.
Позже происходит полное разрушение коры. Заболевание неизлечимо, а смерть пациента наступает примерно через 15-20 лет.
Однако хантингтины снижают риск развития рака на 80%. При этом у опухоли нет устойчивости к такому типу лечения, поэтому в итоге опасное заболевание полностью отступает.
Теперь главная задача для ученых найти безопасные способы доставки клеток хореи, чтобы пациент не заразился этой смертельной болезнью.
"Мы считаем, что краткосрочная терапия лечения рака в течение нескольких недель может быть возможной, когда мы можем лечить пациента, чтобы убить раковые клетки, не вызывая проблем с неврологией, от которых страдают пациенты Хантингтона", – рассказал один из исследователей.
Эксперименты на мышах продолжатся, и уже скоро человечество избавится от рака навсегда.
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