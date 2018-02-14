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Ученые нашли простой способ сбросить вес

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
Еда на бегу вызывает ожирение

Специалисты выявили связь между скоростью приема пищи и появлением лишних килограммов. Работу вели японские медики. В течение пяти лет, с 2008 по 2013 г., они обследовали 60 тысяч человек среднего возраста. Помимо медицинских показателей, фиксировались ответы пациентов на 7 вопросов об образе жизни. В том числе людей спрашивали, сколько времени они в среднем тратят на еду, рассказывается в издании BMJ Open.

Сопоставив данные, ученые пришли к выводу, что многие полные люди стараются поесть как можно быстрее. Среди толстяков таковых нашлось 45%. И наоборот, среди тех, кто предпочитает есть медленно, ожирением страдает всего 21%.

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Таким образом, желающим сохранить стройность специалисты рекомендовали не торопиться из-за стола, а принимать пищу спокойно, без спешки, смакуя, так сказать, удовольствие. 

Ранее "Утро" писало о том, чем полезны лишние килограммы.  

Вера СВЕТЛОВА
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