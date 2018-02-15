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Супервулкан уничтожит человечество

Фото: GLOBAL LOOK press/Gregorio B. Dantes Jr
Под ударом стихии находятся многонаселенные страны

Геологи из Университета Кобе нашли супервулкан, способный уничтожить 100 миллионов человек и стереть с лица земли Японию. 

Ученые изучили кратер вулкана, который погубил цивилизацию на юге Японии более 7 тыс. лет назад. Они обнаружили купол высотой 600 м, внутри которого находится раскаленная магма. Ее объем, по оценкам экспертов, составляет 34 куб. километра. Статья опубликована в Scientific Repots.

К поверхности морского дна они запустили специального робота. Оказалось, что поток магмы постоянно увеличивается и заполняет этот природный резервуар. Когда вулкан выплеснет свое содержимое наружу, то это затронет многие страны. Мощные цунами достигнут побережья Китая, Южной и Северной Америки. Разрушения будут катастрофическими. Под угрозой гибели более 100 миллионов человек.

Больше всего от стихии пострадает Япония. Из-за большого объема пепла в этой стране наступит "вулканическая зима", а огромные морские волны уничтожат все постройки на острове, и, возможно, государство полностью уйдет под воду.

Ученые, однако, успокоили японцев и заявили, что вероятность такого события в ближайшие 100 лет не превышает 1%. Исследователи планируют подробней изучить супервулкан, чтобы определить причину его образования и скорость накопления магмы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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