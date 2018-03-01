Названа дата самой страшной войны в истории
Поработав над историческими данными, математик Аарон Клаузет из Университета Колорадо высчитал дату начала третьей мировой войны. В журнале Science Advances была опубликована его работа, в которой ученый, исходя из количества погибших солдат, разделил войны на локальные и большие.
С 1823 (французская интервенция в Испанию) и 2003 год (вторжение США и их союзников в Ирак) в мире произошло в общей сложности 95 значимых вооруженных столкновений между государствами разной степени тяжести.
А после окончания Второй мировой войны число серьезных военных конфликтов серьезно сократилось. С 1945 года таких насчитали всего пять и периодичность составила 12,8 лет. Нынешний условно безмятежный период историки уже окрестили "долгим миром". Однако, математик уверяет, что это просто кажущаяся идиллия.
"В статистическом смысле долгий мир просто уравновешивает ситуацию после всплеска агрессии, в которое человечество впало в эпоху "Великого насилия", – утверждает ученый. – В каком-то смысле нынешнее спокойствие – это иллюзия. Просто на фоне того безумия нынешним мясникам нужно очень постараться, чтобы впечатлить человечество. В целом уровень агрессии за последние 100 лет не сильно изменился", -заявляет Аарон Клаузет.
По выкладкам исследователя, максимальный разрыв между Второй и Третьей мировой войной может составлять 205 лет. То есть война теоретически может начаться в 2150-м, при чем математик уверен, что она станет самой страшной в истории.
Напомним, что ранее ученые определили место, где может начаться Третья мировая война. По версии профессора Университета Кентукки Роберта Фарли это может быть КНДР, сообщили на страницах издания The National Interest.
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