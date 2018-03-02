Человечество рискует оказаться в пучине катаклизмов

Исследователи Амстердамского университета выяснили, что таяние вечной мерзлоты может привести к глобальному потеплению, которое возникнет из-за увеличения объема выбрасываемого в атмосферу углерода. Это, в свою очередь, повлияет на рост числа засухи, наводнений и экстремальных заморозков на Земле, сообщили Science Alert.

Ученые изучили химический состав воды в озерах на северо-западных территориях Канады и выявили, что с наступлением лета в водоемах увеличивается содержание растворенного углерода и углекислого газа. Предполагается, что по мере таяния вечной мерзлоты освобождается углерод, ранее находившийся в остатках растений, которые сохранились в промерзлой почве.

Глобального потепление с каждым годом все больше разрушает криосферу. Из-за этого растительные остатки, возраст которых приблизительно составляет 3-4 тысячи лет и больше, подвергаются воздействию микробов, что приводит к выделению углерода.

Исследователи также отмечают, что выброс древнего углерода может быть частью обычного геохимического цикла. Из-за сезонного оттаивания и замораживания смешиваются слои почвы, более старый углерод может меняться местами с тем, что попал в вечную мерзлоту недавно. Таким образом, становится трудно определить, связана ли утечка древней органики с обычным круговоротом вещества или глобальным потеплением.