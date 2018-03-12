На россиян надвигается "болезнь Х"
Человечеству грозит серьезная опасность в виде глобальной эпидемии, которая унесет миллионы жизней. С таким заявлением выступили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Они назвали смертельную пандемию болезнью икс. При этом отметили, что загадочный патоген еще не обнаружен, однако ученые составили список наиболее опасных заболеваний, которые в будущем, в результате мутаций, могут стать угрозой для людей.
В рейтинг вошла вирусная геморрагическая лихорадка Ласса, унесшая более 11 тысяч жизней в Нигерии. Также опасными считаются лихорадки Марбург и Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика, сообщает издание Science Alert.
"История говорит нам, что, скорее всего, следующая большая вспышка будет тем, чего мы раньше не видели", – сказал исполнительный директор Норвежского совета по исследованиям и советник ВОЗ Джон-Арне Роттинген.
Специалисты начали разработку специальных мер для борьбы с опасной инфекцией, которая, по их мнению, будет масштабнее так называемой"испанки", от которой в 1918 – 1919 гг. погибли от 50 до 100 миллионов людей по всему миру. Ученые примут все возможные меры для борьбы с болезнью будущего, отмечает телеканал "360".
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