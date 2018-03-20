Соединенным Штатам в ближайшие годы грозит массовая гибель из-за надвигающихся катаклизмов

Западные области Соединенных Штатов уже через два года могут серьезно пострадать от глобального потепления.

Последние исследования показали, что уже в 2020 г. в Калифорнии будут наблюдаться периоды экстремальной жары, пишет издание EurekAlert.

Ученые университета Майами пришли к выводу, что климат изменится и в других областях Америки – в области Великих озер, а также на Великих равнинах – в 2030 и 2050-2070 гг. соответственно. Проблема осложняется тем, что эти территории являются одними из самых густонаселенных районов Штатов. По мнению исследователей, погода становится более жаркой из-за выбросов в атмосферу углекислого газа и других продуктов жизнедеятельности человека. На появление волн смертельной жары в равной степени влияют как естественные причины, так и действия людей, подчеркивает метеоролог Хосмэ Лопес.

От экстремально жаркой погоды в США умирает больше людей, чем от каких-либо других причин, связанных с погодой. За последние десятилетия периоды жары стали случаться все чаще, и синоптики прогнозируют, что эта тенденция в нынешнем столетии продолжится.

Специалисты считают, что муниципальные службы должны серьезно подготовиться к предстоящим изменениям климата. чтобы разработать стратегии выживания в экстремальную жару.

