Коротышкам грозит смерть

Смертельное заболевание не пожалеет никого из тех, кто невелик ростом

У них значительно повышается риск инсульта во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета Дании.

Исследователи изучили данные о здоровье 300 тысяч детей, родившихся с 1930 по 1989 г., которые прошли обследование в возрасте 7-13 лет. Оказалось, что те, чей рост был меньше среднего на 5-7 см, чаще всего страдают ишемическим инсультом, смертельно опасным заболеванием. Риск этой болезни по сравнению с более высокими людьми увеличивается на 11%, сказано в статье, опубликованной на сайте ScienceDaily.

Эксперты считают, что низкий рост у детей является маркером возможного инсульта. По этой причине им необходимо особенно внимательно следить за своим здоровьем, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Ученые подчеркивают, что рост человека складывается из нескольких факторов: генетика, питание матери и ребенка, инфекции, стресс. По мнению специалистов, в них могут быть механизмы, повышающие риск возникновения инсульта.