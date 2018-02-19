Соки наносят вред в определенные часы
Насмотревшись зарубежных сериалов, где любимые герои начинают свой день с чашки свежезаваренного кофе либо стакана фруктового сока, люди копируют привычки кумиров. Многим кажется, что стакан "целебного" напитка с утра способен зарядить энергией и обогатить организм витаминами. Но ученые из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера, входящего в состав Принстонского университета, огорчили адептов здорового образа жизни.
Оказалось, что употребление фруктовых соков на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника, такие результаты опубликовал исследования журнал Cell Metabolism. Проведя эксперимент на лабораторных грызунах, ученые обнаружили, как фруктоза наносила вред организму животных, которые пили сок натощак.
В утренние часы кишечник не способен переварить фруктозу. Поэтому она поступает вместо тонкого кишечника в толстый, где находятся полезные микроорганизмы, которые не могут справиться с углеводами. А расщепление около 95% фруктового сахара происходит в тонком кишечнике, где имеются все необходимые для данного процесса ферменты. Отсюда и вытекает вся вредность употребления фруктовых соков перед приемом пищи, причем свежевыжатый также не считается исключением.
Более того, дети, которые регулярно пьют фруктовые соки с высоким содержанием сахара, чаще страдают от астмы, об этом раннее сообщал Daily Mail.
Выходит, если утолить жажду перед завтраком так необходимо, наверняка стоит заменить стакан сока на воду. Это поможет не только позаботиться о здоровье, но и станет идеальным средством для выведения токсинов и прочих ненужных организму веществ.
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