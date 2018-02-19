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По раку ударят серебром

Фото: GLOBAL LOOK press/john cummings
Для лечения заболеваний ученые научились использовать наночастицы природных материалов

Гибридные наноматериалы на основе нитрида бора и серебра оказались эффективны при борьбе с раком и бактериальной инфекцией. Об итогах такого важного для развития медицины исследования, которое проводили ученые из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", ФБУН "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" и Университета Квинсленда (Брисбен, Австралия), рассказывается в Beilstein Journal of Nanotechnology.

Давно известно, что вещества, уменьшенные до размера наночастиц, меняют свои свойства: какие-то утрачивают, как, например, магнит способность притягивать, какие-то, наоборот, усиливаются. При соединении вообще получаются уникальные материалы. 

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"Мы изучили свойства наногибридов на основе наночастиц нитрида бора и серебра (BN/Ag) и обнаружили высокий потенциал их использования. Особенно нас интересовало применение в лечении онкологических заболеваний, а также свойственная этим веществам каталитическая и антибактериальная активность", – приводит РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника лаборатории "Неорганические наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Андрей Матвеев.

Действует это так: наногибрид пропитывают антираковым лекарством, а к его поверхности прикрепляют частицу фолиевой кислоты. Последняя нужна, потому что в раковых клетках содержится патологически много ее рецепторов, следовательно, наногибрид с лекарством попадает конкретно в эпицентр опухоли. Там под воздействием кислоты оболочка нанокапсулы разрушается, и препарат начинает действовать.

"Таким образом, лекарство выделяется преимущественно внутри раковых клеток, что сильно снижает общую концентрацию препарата в организме и, как следствие, предотвращает интоксикацию", - подчеркивают ученые.

Интересно, что, помимо антиопухолевого эффекта, наногибрид на основе бора и серебра прекрасно показал себя в тестах против бактерий Escherichia coli – кишечной палочки, способной привести к тяжелейшим отравлениям и даже менингиту. Обеззараживание воды наногибридами может предотвратить распространение эпидемий. 

Вера СВЕТЛОВА
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