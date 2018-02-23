Полет первого в мире летающего такси сняли на видео

Испытания длились всего 53 секунды

Запись первых летных испытаний проекта Vahana выложила на YouTube компания-разработчик воздушного таксиAirbus.

Прошедшие в Орегоне испытания длились менее минуты.

https://youtu.be/gJrKmMM7vW0



Аэротакси Alpha One – это работающий на электричестве беспилотный летательный аппарат с несколькими моторами.

Оно может подниматься на высоту более 5 километров и поднимать груз до 745 кг, но место в кабине есть только для одного пассажира.

Разработка проекта началась в 2016 году, вывести продукт на рынок Airbus планирует к 2020 году.

Развитием транспорта будущего в США также занимается компания The Boring Company Илона Маска.

Проект скоростных перевозок Hyperloop Маск представил в 2012 году совместно с сооснователем Hyperloop One и Sherpa Capital Шервином Пишеваром. Предполагается, что новый вид транспорта, работающий от солнечной энергии, будет вдвое быстрее самолета и в 3-4 раза быстрее скоростного поезда и сможет развивать скорость около 1 тысячи км/час.