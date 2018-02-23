Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Полет первого в мире летающего такси сняли на видео

Кадр youtube.com
Испытания длились всего 53 секунды

Запись первых летных испытаний проекта Vahana выложила на YouTube компания-разработчик воздушного таксиAirbus.

Прошедшие в Орегоне испытания длились менее минуты.

https://youtu.be/gJrKmMM7vW0

Аэротакси  Alpha One – это работающий на электричестве беспилотный летательный аппарат с несколькими моторами.

Оно может подниматься на высоту более 5 километров и поднимать груз до 745 кг, но место в кабине есть только для одного пассажира.

Разработка проекта началась в 2016 году, вывести продукт на рынок Airbus планирует к 2020 году.

Развитием транспорта будущего в США также занимается компания The Boring Company Илона Маска.

Проект скоростных перевозок Hyperloop Маск представил в 2012 году совместно с сооснователем Hyperloop One и Sherpa Capital Шервином Пишеваром. Предполагается, что новый вид транспорта, работающий от солнечной энергии, будет вдвое быстрее самолета и в 3-4 раза быстрее скоростного поезда и сможет развивать скорость около 1 тысячи км/час.

Сам Hyperloop представляет из себя вакуумный поезд, который движется внутри огромного трубопровода. В прошлом году Маск получил разрешение американских властей на строительство первой подземной линии Вашингтон – Нью-Йорк
Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Россияне отчаялись накопить на жизнь

Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами

Российских керлингистов лишили медалей

Решение принято в отсутствие спортсмена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей