К Земле приближается мощная буря
Сильная магнитная буря обрушится на Землю в середине марта.
Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) сообщили, что 14, 16 и 17 марта магнитосфера нашей планеты будет возбуждена, а 18 марта землян ожидает настоящая магнитная буря.
Астрономы напомнили, что буря станет третьей с начала этого года: ранее небольшие магнитные возмущения были зафиксированы 15 января и 19 февраля. Кроме того, плохая геомагнитная обстановка сложилась в этом году и в новогоднюю ночь.
Ученые предупреждают, что повышенная солнечная активность происходит с периодичностью примерно раз в 27 дней. Во время магнитной бури метеозависимые люди могут чувствовать себя неважно.
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