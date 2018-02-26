Солнечная активность достигнет пика через 3 недели

Сильная магнитная буря обрушится на Землю в середине марта.

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) сообщили, что 14, 16 и 17 марта магнитосфера нашей планеты будет возбуждена, а 18 марта землян ожидает настоящая магнитная буря.

Астрономы напомнили, что буря станет третьей с начала этого года: ранее небольшие магнитные возмущения были зафиксированы 15 января и 19 февраля. Кроме того, плохая геомагнитная обстановка сложилась в этом году и в новогоднюю ночь.

Ученые предупреждают, что повышенная солнечная активность происходит с периодичностью примерно раз в 27 дней. Во время магнитной бури метеозависимые люди могут чувствовать себя неважно.