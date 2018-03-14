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Назван источник высокого интеллекта

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer
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Родители играют главную роль в формировании умственных способностей детей

Ученые из Эдинбургского университета Шотландии обнаружили 500 генов, которые передаются по наследству и связаны с интеллектом.

В исследовании приняли участие более 240 тысяч человек. Специалисты проанализировали их ДНК. С помощью этого они смогли определить коэффициент интеллекта (IQ) у людей. Оказалось, что от 50% до 80% умственных способностей передается только по наследству. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием The Herald.

"Самое главное заключается в том установленном нами факте, что генетическое разнообразие объясняет разницу в интеллекте разных людей. Нам даже удалось установить IQ человека, используя лишь его генетический материал", – рассказал один из исследователей.

При этом эксперты подчеркнули, что наличие интеллектуальных генов значительно уменьшает риск развития шизофрении, ожирения и депрессии. Кроме того, при низком уровне IQ в раннем возрасте увеличивается вероятность преждевременной смерти человека.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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