Назван источник высокого интеллекта

Родители играют главную роль в формировании умственных способностей детей

Ученые из Эдинбургского университета Шотландии обнаружили 500 генов, которые передаются по наследству и связаны с интеллектом.

В исследовании приняли участие более 240 тысяч человек. Специалисты проанализировали их ДНК. С помощью этого они смогли определить коэффициент интеллекта (IQ) у людей. Оказалось, что от 50% до 80% умственных способностей передается только по наследству. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием The Herald.

"Самое главное заключается в том установленном нами факте, что генетическое разнообразие объясняет разницу в интеллекте разных людей. Нам даже удалось установить IQ человека, используя лишь его генетический материал", – рассказал один из исследователей.

При этом эксперты подчеркнули, что наличие интеллектуальных генов значительно уменьшает риск развития шизофрении, ожирения и депрессии. Кроме того, при низком уровне IQ в раннем возрасте увеличивается вероятность преждевременной смерти человека.