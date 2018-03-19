Освоение планеты обернется против человечества

Полет на Марс представляет угрозу для астронавтов не только из-за радиации, но и из-за инопланетной угрозы. Эксперты из Университета Букингема предупредили исследователей NASA, которые хотят отправить первых людей на планету к 2030 году, о серьезной опасности, которые ждут людей по прилету.

Они утверждают, что на Красной планете нашли окаменелости древних существ, которые, возможно, живут там до сих пор. Их враждебный настрой погубит всех космических путешественников, а в перспективе может представлять угрозу даже для жителей Земли, передает Daily Star Online.

При этом ученые отметили, что о микробах и вирусах на Марсе также ничего неизвестно, поэтому астронавты могут заразиться болезнью, от которых не будет лекарств.

Ранее специалисты утверждали, что космические полеты представляют большую опасность для людей из-за сильной радиации. Возможно, что колонизация Марса так и останется мечтой.