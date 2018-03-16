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Марс таит смертельную опасность

Кадр из фильма &amp;#34;Марсианин&amp;#34;
Полеты на Красную планету могут остаться мечтой

Радиация на Марсе намного опаснее, чем считалось раньше. К такому выводу пришли ученые университета Нью-Гэмпшира в США.

Эксперты проанализировали данные специального прибора CRaTER, который находится на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его функция заключается в оценке вредного воздействия космических лучей, а также солнечной радиации. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Phys.org.

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По словам специалистов, оказалось, что доза радиационного излучения при полете на Марс повысилась на 30% по сравнению с предыдущими исследованиями. Причина состоит в снижении солнечной активности, из-за чего солнечный ветер не отражает опасные космические лучи.

При этом во время межпланетных путешествий угроза жизни астронавтов намного возрастает. За пределами Солнечной системы излучение становится еще более интенсивным.

"Теперь мы знаем, что радиационная обстановка глубокого космоса, куда мы могли бы отправить человеческий экипаж в этот момент, совершенно отличается от того, что было в предыдущих миссиях с экипажами на Луну", – сказал один из исследователей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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