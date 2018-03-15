Россия запустит полеты на Марс

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Россия планирует запустить миссию по исследованию космического пространства, в том числе пилотируемый полет на Марс. Об этом рассказал президент во второй части фильма Андрея Кондрашова "Путин".
По словам политика, уже в 2019 году беспилотный корабль отправится на Луну, а после успешных испытаний развернется масштабная миссия по полетам на Красную планету.
"Собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны", – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что современные специалисты, в отличие от советских планируют высадки на полюса спутника Земли для поиска воды.
"Там есть чем заниматься. Оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса", – поделился планами президент.
В сентябре основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что организует свой первый беспилотный полет на Марс только в 2022 году, а через два года на планету отправятся люди для исследования и создания базы.
Президент США Дональд Трамп также устремился в космос, но уже с другой целью. Он заявил о создании специальных космических сил, которые защитят государство от врагов. При этом российский эксперт Виктор Баранец считает, что Кремль готов к такому развитию событий.
"Надо впервые прямо сказать, что Россия готова к тому, чтобы создать боевой космос", – добавил он.
Информация о пострадавших пока уточняется
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