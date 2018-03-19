Найден новый аргумент против алкоголя

Немецкие ученые рассказали, почему надо остерегаться хмельного зелья

Горячительные напитки бьют прямо в сердце. Их употребление учащает сердечный ритм, что в последствии приводит к аритмии. К такому выводу пришли ученые, исследовав группу их трех с лишним тысяч человек, средний возраст которых составил 35 лет.

Экспертов в больше степени интересовали результаты ЭКГ испытуемых и показатели концентрации алкоголя в выдыхаемом им воздухе. При этом учитывалось также наличие сердечных недугов, вредных привычек, в зоне внимания оказались и принимаемые лекарства.

Исследование, которое провела группа немецких ученых под руководством сотрудников Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана, было представлено на конгрессе Европейской ассоциации сердечного ритма, организованном Европейским обществом кардиологов (ESC), на сайте которого и размещена подробная информация о проделанной работе специалистов.

Один из авторов доктор Стефан Бруннер предостерегает: "Чем больше алкоголя вы пьете, тем больше становится частота сердечных сокращений". А Мориц Синнер ему вторит: "Поэтому вполне вероятно, что высокий пульс после употребления алкоголя может привести к аритмии".

Кардиологи считают, что такой эффект возникает при дисбалансе в работе симпатического и парасимпатического отделов нервной системы. А он, в свою очередь, возникает из-за потребления спиртных напитков.

Впрочем, этот вопрос еще требует детального изучения. И тем не менее, медики и ученые сходятся в одном: во многих случаях именно учащенное сердцебиение провоцирует аритмию и фибрилляцию предсердий.