Пенсионеров и сердечников спасет космос

Здоровье
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Она поможет больным сердечной недостаточностью и старикам. Метод стимуляции мышц, применяемый экипажем Международной космической станции, на Земле собирается использовать Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
В основе лечения лежит метод миостимуляции. Это когда электроды накладываются на серьезно страдающие в космических условиях мышцы, электрический ток заставляет их сокращаться и расслабляться, что фактически заменяет тренировку и способствует поддержанию организма в нормальном состоянии, рассказали "Известиям" в лаборатории института.
Специалисты уже разрабатывают методику использования низкочастотной электромиостимуляции, которая поможет пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Позже ее планируют применять и для других пациентов, к примеру – для улучшения здоровья людей преклонного возраста.
Новая методика безопасна и комфортна для больных, отмечает URA.RU.
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