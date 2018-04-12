Пенсионеров и сердечников спасет космос

В ход пойдет протестированная на орбите методика

Она поможет больным сердечной недостаточностью и старикам. Метод стимуляции мышц, применяемый экипажем Международной космической станции, на Земле собирается использовать Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

В основе лечения лежит метод миостимуляции. Это когда электроды накладываются на серьезно страдающие в космических условиях мышцы, электрический ток заставляет их сокращаться и расслабляться, что фактически заменяет тренировку и способствует поддержанию организма в нормальном состоянии, рассказали "Известиям" в лаборатории института.

Специалисты уже разрабатывают методику использования низкочастотной электромиостимуляции, которая поможет пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Позже ее планируют применять и для других пациентов, к примеру – для улучшения здоровья людей преклонного возраста.

Новая методика безопасна и комфортна для больных, отмечает URA.RU.