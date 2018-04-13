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Походы в бар опасны для жизни

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Ученые назвали безопасное для здоровья количество алкоголя

Новое исследование показало, что употребление всего лишь пяти доз алкоголя в неделю сокращает человеческую жизнь на полгода. При этом одной дозой считаются 14 граммов чистого алкоголя, что, однако, означает разный объем для напитков в зависимости от их крепости, сообщает EG.RU.

Ученые считают, что любители регулярных походов в бар сокращают свою жизнь от полугода до пяти лет. Согласно проведенным исследованиям, употребление от 10 до 15 доз в неделю забирает у человека целый год жизни. Те же, кто переходит и эту грань, сокращают свою жизнь уже на 4-5 лет.

Несмотря на то что предыдущие исследования доказывали пользу красного вина для сердца, ученые сомневаются в достоверности этих результатов. Они пришли к выводу, что любая доза алкоголя негативно влияет на организм, приводя к развитию болезней. По их мнению, употребление даже небольшого количества алкоголя угрожает повышенным риском инфаркта, смерти от гипертонической болезни, аневризмы аорты и сердечной недостаточности.

На основании исследования алкогольных привычек жителей 19 стран мира ученые подсчитали, что употребление 12,5 доз в неделю безопасно для человека. Такое количество доз эквивалентно пяти пол-литровым бутылкам пива или пяти бокалам вина по 175 миллилитров.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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