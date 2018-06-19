Раскрыты целительные свойства брака

Семейные узы оберегают человека от смертельных недугов

Сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульт и преждевременную смерть, реже поражают людей, имеющих семью. К такому выводу пришли британские ученые из Килского университета, определившие, что брак способствует снижению риска заболеть и умереть от сердечных болезней.

Специалисты, проанализировавшие 34 крупных исследования, которые были проведены в 1963-2015 годах, искали связь между семейным положением и здоровьем. Они определили эти показатели у более чем двух миллионов человек в возрасте от 42 до 77 лет.

Выяснилось, что у тех, кто никогда не вступал в брак, а также развелся или овдовел риск умереть от ишемической болезни сердца либо инсульта повышался на 42 и 55 процентов соответственно, пишет MedicalXpress.

Анализ показал, что развод на 25 процентов увеличивал шанс на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а инсульт – на 16 процентов.

По мнению медиков, склонность к болезням у одиноких объясняется тем, что они позже женатых обращают внимание на проблемы со здоровьем и реже обращаются к медикам. Женатые, в свою очередь, лучше следят за соблюдением врачебных предписаний, а также более обеспечены и поддерживают социальные связи.