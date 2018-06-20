Мужчины на пенсии долго не протянут

Здоровье
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Мужчины умирают раньше. Об этом свидетельствует статистика по всему миру. И дело не в том, что представители сильного пола чаще ввязываются в драки, рискуют и участвуют в войнах. Сама природа устроила так, что дожившие до преклонных лет мужчины сгорают быстрее своих прекрасных половин.
Феноменом заинтересовались ученые из Швейцарии. Они проанализированы образцы крови 1600 мужчин и выяснили, что все дело в фундаментальных микробиологических особенностях мужских организмов.
"Все дело в мужской Y-хромосоме, которая провоцирует онкологические и другие опасные болезни", – объяснили исследователи. По их мнению, связанные с Y-хромосомой мутации со временем накапливаются в организме и к старости достигают критического уровня. В результате человек не справляется с заболеваниями, они развиваются, и он умирает, пишет Planet Today.
Ранее стало известно, что продолжительность жизни россиян выросла. По данным Минздрава РФ на сентябрь 2017 г., мужчины в стране сейчас живут в среднем до 67,5 лет, женщины – до 77,4. Это стало одним из оснований для повышения возраста выхода на пенсию. Соответствующий законопроект правительство на прошлой неделе направило в Госдуму.
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