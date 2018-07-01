Назван фатальный для человека возраст

Достигнув его, можно стать бессмертным

С течением времени наш организм неотвратимо стареет, и растет риск смерти. Однако существует такой возрастной порог, дойдя до которого вероятность смерти неожиданно перестает увеличиваться.

Итальянские ученые провели эксперимент с участием добровольцев, которым на момент начала исследования было 99 лет. Специалисты разработали на компьютере модель, отображающую возможность смерти в зависимости от возраста. В результате выяснилось, что риск отправиться на тот свет в промежутке между 99 и 105 годами растет на 10 п.п. Однако начиная со 105 лет этот риск стабилизируется.

"Риск смерти ускоряется экспоненциально с возрастом до 80-ти лет, а затем постепенно замедляется и остается постоянным после 105 лет", – приводятся слова ученого Элизабетта Барби в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследование показало, что шансы 105-летнего человека дожить до следующего дня рождения уже увеличиваются на 10 п.п., и потенциально он может жить дальше без ограничений.