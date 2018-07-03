Ученые открыли неожиданное свойство бодрящего напитка

Шесть чашек кофе необходимо пить каждый день. Такая дозировка поможет избежать ранней смерти. Такие выводы сделали американские ученые Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения. Статья опубликована на сайте Журнала Американской медицинской ассоциации.

В эксперименте приняли участие 500 тысяч человек. Исследование длилось 10 лет. Подопытных спрашивали, сколько чашек кофе они выпивали ежедневно – сообщается в исследовании.

По словам онкоэпидемиолога Эрикке Лофтфильда, риск преждевременной смерти снижался у тех пациентов, которые пили 5-6 чашек в день. При этом сорта напитка не имел значения. При этом сорта напитка не имел значения. Также на показатели не влияло отсутствие кофеина.

На сегодняшний день существуют исследования, в которых доказываются полезные свойства кофе. Несмотря на это, в состав напитка входит вредный химикат, который вызывает рак.