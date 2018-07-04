В сравнении с женщинами сильный пол куда чаще страдает от тяжелых умственных расстройств

Исследования показывают, что среди мужской части населения планеты в 3-4 раза больше людей страдающих такими недугами, как аутизм, олигофрения и идиотизм. Причина кроется в разнице в мужской и женской ДНК, говорится в статье журнала Nature Communications.

Ученые обнаружили, что в зависимости от пола организм человека по-разному программирует развитие мозга. Следовательно, и нарушения в его деятельности могут отличаться. Авторы исследования обратили внимание на то, как начинали действовать гены в зародышах грызунов при становлении нервной системы, сбои в которой, как известно, и приводят к различным нарушениям умственной деятельности.

Наиболее важным оказался ген OGT – белок. Он активизируется при нехватке кислорода и других стрессов и приводит к снижению метаболизма в организме, чтобы защитить его от рисков, связанных с остановкой кровотока. У женщин этот белок значительно активнее, нежели у мужчин. По мнению специалистов, этот фактор может объяснить, почему мужчины чаще подвергаются умственным болезням.