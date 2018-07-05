Женщинам-трудоголикам угрожает опасная болезнь

Ученые выяснили, почему слабый пол склонен к диабету больше

Женщины, которые работают 45 часов и более в неделю и после трудового дня нагружают себя домашними делами, чаще (на 60 %) заболевают сахарным диабетом. К такому выводу пришли Канадские специалисты, данные опубликованы на сайте Science Daily.

В длительном эксперименте участвовали 7065 канадских мужчин и женщин в возрасте от 35 до 74 лет. Участников поделили на 4 группы по количеству рабочих часов в неделю: в первой добровольцы работали 15-43 часов, во второй 30-40, в третьей 41-44 и в четвертой 45 – отмечают ученые.

Исследования показали, что подопытные из последней категории заболевали диабетом чаще, чем другие. Также из-за такой нагрузки на женский организм женщины не успевают следить за своим здоровьем, что приводит к гормональному сбою и устойчивости к инсулину. При этом курение и отсутствие физической нагрузки не повлияли на результаты.