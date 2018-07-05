Если регулярно ими питаться, то шансы на зачатие повышаются

Испанские репродуктологи выявили, что регулярное употребление миндаля, фундука и грецких орехов повышает качества сперматозоидов. Результаты своего исследования они представят на ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Барселоне.

Ученые уверены, что их открытие имеет "особенную важность", так как им удалось доказать, что систематическое употребление орехов способствует повышению подвижности клеток.

"Одна из самых важных характеристик спермы – это подвижность сперматозоидов. Низкая скорость мужских половых клеток является одной из самых распространенных причин проблем с зачатием", – написали они в статье, опубликованной изданием American Journal of Clinical Nutrition.

В эксперименте приняли участие 119 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет, половину которых ежедневно кормили смесью из грецких орехов, фундука и миндаля в течение четырнадцати недель. Вторая половина придерживалась прежней диеты.

Затем их сперму тщательно проанализировали. Опыт показал, что у тех мужчин, которые питались орехами, ее качество значительно улучшилось.