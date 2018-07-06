Как стать маньяком: ученые сделали жуткое открытие

Ученые выявили странное влияние алкоголя на мужчин

В состоянии алкогольного опьянения представители сильного пола склонны к сексуальному насилию. К такому выводу пришли исследователи из Йельской школы медицины в США, доказавшие, что даже абсолютно трезвые мужчины грубо реагируют на отказ в сексе.

Ученые провели эксперимент, во время которого группу из 62 мужчин в возрасте около 20 лет поделили на две части, одной из которых предложили употребить алкоголь. После этого испытуемые должны были пообщаться с женщиной в симуляторе свидания. Им были предложены варианты реплик, одни из которых склоняли девушку к сексуальному контакту, другие – нет. При этом партнерша соглашалась на одни виды эротического взаимодействия, но отказывала в других. И чем настойчивее был мужчина, тем более резкими были ее ответы.

Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Aggressive Behavior.

Эксперимент показал, что юноши под воздействием алкоголя настаивали на нежелательных для девушки формах контакта гораздо активнее. Но не только пьяные, но и трезвые мужчины для того, чтобы склонить девушку к неприятным для нее сексуальным действиям, выбирали максимально грубые реплики.

Таким образом, ученым удалось выяснить, что "алкогольное опьянение повышает вероятность того, что мужчина будет настаивать на нежелательном для партнерши сексе, даже получив отказ".

"Кроме того, отказ приводит к грубым высказываниям со стороны мужчины даже в том случае, если он трезв", – добавили исследователи.