Найдена причина невосприимчивости онкобольных к лечению

Ученым из Калифорнийского университета в Сан-Диего удалось выяснить, почему организм одних пациентов, имеющих злокачественные опухоли, отзывается на иммунотерапию. У других же больных, она не дает никакого результата.

Специалисты обнаружили, что у пациентов, невосприимчивых к лечению, на поверхности клеток рака образуется специфический белок PD-L1, обманывающий иммунную систему, которая убивает злокачественные опухоли с помощью Т-клеток. Результаты работы опубликованы в пресс-релизе на MedicalXpress.

Выяснилось, что белок "обманку" можно нейтрализовать. Часть опухолевых клеток в свое составе помимо белка PD-L1 имеют PD-1, которые взаимодействуют друг с другом. Таким образом, белок "обманка" нейтрализуется и не может больше дезактивировать Т-лимфоциты. В этом случае, организм больного с высоким уровнем PD-1 в злокачественных клетках перестает реагировать на блокирующие PD-L1 антитела.

По мнению исследователей, такие опухоли включают не известные врачам защитные механизмы, которые дают им возможность уклоняться от атаки иммунной системы.

Ученые намерены продолжить исследования, чтобы найти иные способы обмана Т-лимфоцитов.