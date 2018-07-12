Названа новая секс-инфекция

Болезнь опасна тем, что ее очень сложно выявить

Ученые открыли новую заболевание, которое передается половым путем. Недуг назвали микоплазмозом. Его особенность в том, что с течением времени он может стать устойчивым к антибиотикам. Кроме того, его выявление весьма затруднительно.

Как сообщает Британская ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ, микоплазмоз практически не имеет симптомов, и его легко можно принять за другую разновидность ЗППП – хламидиоз. У мужчин микоплазмоз может вызывать боль при мочеиспускании, воспаление уретры и неприятные выделения и полового органа. У женщин – болевые ощущения в области гениталий, лихорадку и (в некоторых случаях) кровотечение.

Микоплазмозом больше всех рискуют заразится те, кто за год имел более четырех половых партнеров, отмечает BBC