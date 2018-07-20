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В мобильных телефонах нашли новую опасность

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
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Радиация от гаджетов – бомба замедленного действия

Не только спички детям не игрушка. Развлечения, которыми напичканы современные смартфоны, на самом деле ничуть не безопаснее. Вернее, вред наносят сами мобильные устройства. И не в процессе игры. Хотя наверняка многие родители воспользовались ложным аргументом, лишь бы оторвать любимое чадо от гаджета.

Доказано, что радиация, исходящая от них, медленно, но верно избавляет подростков от памяти. Ученые Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения (Swiss TPH) проследили связь между последней и разновидностью излучения от мобильников RF-EMF. Через год, выяснили исследователи, мальчишкам и девчонкам переходного возраста память начинает изменять, что подтверждают показатели специальных тестов.  

Подопытными специалистов стали 700 тинейджеров от 12 до 17 лет. Именно за ними велась слежка на протяжении года, чтобы доказать или опровергнуть пагубное влияние радиации RF-EMF.

Чем раньше у подростка появлялся мобильник, чем чаще первый прикладывал его к уху, тем активнее школьника подводила память. При этом отправка СМС или других текстовых сообщений, а также разного рода телефонные развлечения в спектр вредоносных не вошли. Главное, пришли к выводу ученые, не подносить смартфон к голове.

Однако для более чистого результата им необходимо более детально изучить этот вопрос, чтобы исключить другие факторы, которые также формируют память тинейджеров. Это, к примеру, влияние полового созревания, которое, между прочим, участвует на частотность использования гаджета. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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