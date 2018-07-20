Найден продукт от всех болезней

Ученые обнаружили рецепт долголетия

Китайские исследователи выявили взаимосвязь между смертью от хронических заболеваний и рационом питания. Изучив пищевые пристрастия 420 тысяч человек, они пришли к выводу, что регулярное употребление рыбы снижает риск раннего ухода как у мужчин, так и у женщин.

Проанализировав данные за 16 лет, они выяснили, что люди, которые часто едят рыбу, реже умирают от хронических болезней, в частности, сердечно-сосудистых заболеваний. И в целом живут дольше. При этом выяснилось, что мужчин рыба эффективно защищает от болезней печени и респираторных заболеваний, а любящие ее женщины реже страдают от болезни Альцгеймера.

Играет роль и способ приготовления деликатеса. Так, жареная рыба для мужчин бесполезна, а женщинам и вовсе наносит вред, повышая риск ранней смерти. Ученые советуют запекать блюдо, не превышая рекомендуемое время, сообщает Journal of Internal Medicine.

Исследователи предполагают, что польза рыбы заключается в содержащихся в ней омега-3-полиненасыщенных жирных кислотах. Поэтому, если по каким-либо причинам человек не может употреблять в пищу рыбные блюда, ученые советуют заменить их на другие продукты, богатые этим элементом, например, шпинат.